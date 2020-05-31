Атлетік продовжив контракт з тренером, який вивів команду у фінал Кубка Іспанії

Наставник "червоно-білих" Гаіска Гарітано залишиться на Сан Мамесі ще на рік.

Головний тренер Атлетіка Гаіска Гарітано продовжив угоду з баскським клубом, повідомляє офіційний сайт іспанської команди.

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Новий контракт з 44-річним фахівцем буде чинний до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, Гарітано у поточному сезоні зумів вивести Атлетік у фінал Кубка Іспанії, де його команда поміряється силами з Реал Сосьєдадом.

Після 27 турів "червоно-білі" у Прімері посідають 10 сходинку, набравши 37 очок.

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