Півзахисник Атлетіка Рауль Гарсія не поспішає вішати бутси на цвях.

Ветеран продовжив контракт до літа 2022 року, повідомляє офіційний Twitter баскського клубу.

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Гарсія виступає за Атлетік з 2015-го. Досвідчений півзахисник провів у футболці "левів" 238 матчів, відзначився 70 голами та 33 асистами. У поточному сезоні Гарсія запам'ятався дублем у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Реала (2:1). Атлетік вийшов до фіналу, де сенсаційно переміг Барсу (3:2).

Зауважимо, що ветерану басків влітку (11 липня) виповниться 35 років, а в кінці нового контракту – 36.

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