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Атлетік призначив нового головного тренера – йому лише 35 років

09:49 334 Читать на русском
Атлетік призначив нового головного тренера – йому лише 35 років
Аріц Солабарріета / Соцмережі

Новим головним тренером Атлетіка з Більбао став Аріц Солабарріета.

Атлетік оголосив про призначення Аріца Солабарріети на пост головного тренера команди. Деталі та терміни угоди поки не розголошуються.

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Зауважимо, 35-річний Солабарріета раніше тренував фарм-клуб Атлетіка Басконію, який виступає у 4 дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, раніше Атлетік звільнив з посади головного тренера Едуардо Беріссо. Обов’язки тренера тимчасово виконував Гаіска Гарітано, якого і замінив Солабарріета.

Теги
Атлетік Атлетік Іспанія Аріц Солабарріета Аріц Солабарріета
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