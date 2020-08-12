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Атлетік повідомив про шість випадків коронавірусу

17:20 - Читать на русском
Атлетік повідомив про шість випадків коронавірусу
Гравці ФК Атлетік / Фото з офіційного сайту клубу

У складі Атлетіка з Більбао теж виявили постраждалих від сумнозвісної хвороби.

Шість гравців команди з Більбао здали позитивні тести на коронавірус, інформує офіційний сайт "червоно-білих". Імен хворих Атлетік поки що не називає.

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Всі вони вже перебувають вдома на самоізоляції та почуваються задовільно. В п'ятницю їм проведуть повторне тестування. Решта гравців продовжують підготовку до сезону. До слова, це вже далеко не перший зафіксований випадок COVID-19 у Ла Лізі. Про хворих заявили Барселона, Бетіс, Реал, Валенсія, Гранада та інші клуби.

Зазначимо, що Атлетік фінішував на 11 сходинці чемпіонату Іспанії, провівши не надто вдалий сезон.

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Атлетік Атлетік Іспанія коронавірус
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