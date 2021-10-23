В рамках суботньої програми 10-го туру Ла Ліги було проведено чотири матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 10-й тур

Валенсія – Мальорка – 2:2

Голи: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+8 – Анхель, 32, Діакабі, 38 (автогол)

Кадіс – Алавес – 0:2

Голи: Хоселу, 6 (пен.), 90+1

Ельче – Еспаньйол – 2:2

Голи: Бойє, 23, Бенедетто, 84 – Морланес, 51, Де Томас, 52

Атлетік – Вільяреал – 2:1

Голи: Р. Гарсія, 14, Муніаїн, 77 – Коклен, 32

Нереалізований пенальті: Беренгер, 82

Валенсія з Пепе Бордаласом на чолі взяла хороший старт у чемпіонаті, однак потім справи розлагодились – в останніх 5-ти турах Ла Ліги "кажани" не виграли жодного матчу, зазнавши трьох поразок. Левантійці мали виправдання у вигляді важкого календаря (Реал, Севілья, Барселона), однак у домашній зустрічі з Мальоркою команда зобов'язана була здобувати перемогу.

Осасуна на останній хвилині втратила перемогу над Гранадою, однак потіснила Реал з другої сходинки Ла Ліги

Втім, замість свята вболівальники на Местальї отримали фіаско. Розмінявшись кількома хорошими атаками в перші півгодини, Валенсія пропустила на 32-й хвилині – це Лі Кан Ін обіграв Рачіча в штрафному й викотив пас на 11 метрів під удар Анхелю Родрігесу. Ще через шість хвилин Мальорка шокувала господарів другим голом – це Дані Родрігес пробив з гострого кута з мінімальної відстані. М'яч рикошетом від Діакабі влетів у ворота. 0:2.

В другому таймі Валенсія відчайдушно намагалася відігратись. Гості ще й у меншості залишились внаслідок вилучення Лі Кан Іна, однак тиск "кажанів" не приносив успіху – хоча були і влучання в поперечку, і небезпечні удари в площину. Аж у компенсований час Гедеш скоротив відставання дальнім пострілом у дев'ятку. Здавалося, що він зробив це занадто пізно, однак на останніх секундах Гайя з передачі Андре Маркоса забив другий гол – 2:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Аутсайдери турнірної таблиці Кадіс та Алавес зустрілись, щоб з'ясувати сильнішого. Вже на 6-й хвилині Аларкон сфолив у штрафному майданчику, і рефері призначив одинадцятиметровий. Його без особливих проблем реалізував Хоселу. До кінця тайму господарі відчайдушно атакували, намагаючись зрівняти рахунок, але нічого справді небезпечного створити не змогли.

У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась. Гравці Кадіса раз за разом атакували, але захист суперника успішно відводив усі загрози, ще й постійні контратаки не давали їм спокою. Зрештою, під завісу поєдинку Хоселу зумів записати до свого активу дубль, й фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Алавеса – 2:0.

Ельче у рідних стінах приймав Еспаньйол. У середині першого таймі господарі вирвались уперед – відзначився Бойє. До кінця першого тайму "папуги" відчайдушно атакували, але нічого створити не змогли.

Невдовзі після перерви гості таки зрівняли рахунок завдяки голу Морланеса. Це надихнуло їх, і менше ніж за хвилини вони повели у рахунку – забив Де Томас, якому асистував Педроса. Такий поворот дій явно не влаштовував команду господарів, і вони одразу кинулись в атаку. На 84-й рівновага у матчі знову відновилась – зрівняв Бенедетто. У підсумку – бойова нічия – 2:2.

Програму дня закривав матч у Більбао між Атлетіком і Вільяреалом. Основна інтрига зустрічі крутилася не навколо турнірних розкладів, а навколо безпрограшної серії "левів" у протистоянні з "жовтою субмариною" – баски після розгрому у вересні 2018-го (0:3) здобули одну перемогу над левантійцями й розписали чотири нічиї. Серія у шість поєдинків без поразок Вільяреалу стала б рекордною.

Господарі серйозно налаштувалися на гру. Вже на 12-й хвилині Вільямс отримав передачу від Муніаїні й метрів з 11-ти влучив у поперечину, а на 14-й він же допоміг відкрити рахунок – Іньякі увірвався на лівий край штрафного й прострілив вздовж воротарського, а Рауль Гарсія замкнув у підкаті. 1:0! Втім, на 32-й хвилині Коклен потужним ударом з лінії карного майданчика відновив статус-кво. На перерву команди відправились за 1:1 на табло Сан-Мамеса.

В першій половині другого тайму Атлетік володів ініціативою, однак моментів біля воріт Рульї довгий час не виникало. Поступово "жовта субмарина" почала вирівнювати хід зустрічі, але на 77-й хвилині гостей підвела прикра помилка – Альберто Морено у спробі вибити м'яч зі штрафного наступив на ногу Венседору. Пенальті! Муніаїн впевнено реалізував його. 2:1! На 82-й хвилині Ікер заробив ще один "11-метровий", який взявся виконувати Беренгер – втім, його постріл з "позначки" потягнув Рульї.

Скористатися шансом, врятувавши нічию, Вільяреал за наступні 13 хвилин так і не зумів. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Атлетіка, внаслідок якої баски набрали 16 очок. "Леви" обійшли Барселону й піднялися на сьому сходинку в турнірній таблиці.

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