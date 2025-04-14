Атлетік мав перемагати Райо Вальєкано, адже до місця басків у зоні ЛЧ притул наблизився Вільяреал. Відрив становив всього три очки при грі левантійців у запасі – та і фани зачекались на звитяги. Два останні тури завершились нульовими нічиїми "левів".

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Поєдинок виявився максимально рівним. Майже за всіма статистичними показниками команди йшли нога в ногу. У першому таймі трішечки гострішим був Райо Вальєкано, який міг виходити вперед після прострілу на Педро Діаса – той замикав у дальній кут, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

На 37-й же хвилині мадридці заробили пенальті, однак удар Педро Діаса парирував Сімон! На щастя для гостей, Сісс тут же зіграв на добиванні. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У другому таймі баски заграли активніше, зрівнявши рахунок зі свого пенальті. Для взяття воріт "блискавок" вистачало однієї спроби – Сансет впевнено переграв Батталью. На 80-й же хвилині Ніко Вільямс вивів "левів" уперед, шикарним ударом з правого краю штрафного закрутивши м'яч у дальню дев'ятку

Райо так і не зумів відігратись, а у компенсований час Атлетік ще й добив мадридців. Героєм став Сансет, який з лінії півкола зарядив м'яч у правий верхній кут – таким чином, Ойян провів свій 15-й гол у чемпіонаті. До потрапляння у топ-3 бомбардирів Ла Ліги йому бракує всього одного влучного пострілу.

Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів. Більбао відірвався від п'ятої позиції на шість очок, а Вальєкано залишився у трьох балах від зони єврокубків.

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