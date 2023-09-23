Всі знають про басків, Більбао та Сан-Себастьян, але мало хто пам'ятає про місто Віторія-Гастейс. А воно, між іншим, є столицею Країни басків – і там виступає Алавес. У черговому турі Ла Ліги команда приймала гостей з Більбао.

Дербі клубів з Еускаді (самоназва Країни басків) виявилось доволі динамічним і цікавим. Алавес дещо переважав Атлетік за ударами й тримався на рівних за гостротою моментів, однак реалізувати бодай один не вдалося. "Леви" ж забили по голу в кожному з таймів – Іньякі Вільямс на 18-й хвилині відзначився сам, а на 76-й асистував Сансету. 0:2!

Таким чином, Іньякі забив свій перший гол у сезоні, забивши 24-й команді у своїй кар'єрі в Ла Лізі. Алавес програв восьме баскське дербі поспіль, причому у семи випадках – "всуху". Атлетік же набрав 13 очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці.