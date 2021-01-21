Ібіца приймала Атлетік в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт на Футбол 24.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Ібіца – Атлетік – 1:2

Голи: Матео, 12 – Гарсія, 52, Нуньєс, 90+1

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Гравці Ібіци, які виступають у третьому за силою іспанському дивізіоні, несподівано відкрили рахунок на старті зустрічі. Гості зуміли зібратись лише у другому таймі.

Після перерви Гарсія вирівняв становище, а коли здавалось, що овертаймів не уникнути, Нуньєс вирішив долю поєдинку.

Таким чином Атлетік крокує в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Варто відзначити, що футболісти з Більбао нещодавно стали тріумфаторами Суперкубка Іспанії, здолавши Барселону та Реал.

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