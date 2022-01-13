"Матрацники" у кубковому матчі не втримали перемогу над басками. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії зійшлись Атлетіко та Атлетік. Для команди Дієго Сімеоне, яка швидше за все за підсумками сезону складе чемпіонський титул, цей турнір був чудовою нагодою завоювати бодай якийсь трофей. Однак протистояв мадридцям за вихід у фінал міцний горішок – чинний володар Суперкубка.

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Вже на першій хвилині Жоау Феліш вивів Атлетіко вперед, але арбітр не зарахував гол, вказавши на положення поза грою. За мить 22-річний португалець небезпечно замикав скидку від партнера – вище воріт. Згодом Корреа намагався знайти шпарину між голкіпером і ближньою стійкою – неточно. Баски, витримавши стартовий натиск, спробували відсунути суперника від своїх воріт, однак їхні атаки захлинались на підступах до штрафного майданчика "матрацників". Зрештою перший удар у площину воріт Атлетіко ледь не завершився голом: Вільямс отримав навіс в район одинадцятиметрової позначки і впритул розстрілював Облака – Ян кинувся під м'яч і врятував свою команду.

На 20-й хвилині Карраско вирішив перевірити пильність Унаї Сімона, завдавши гарматного удар з далекої відстані – кіпер "левів" зреагував на постріл. За трохи у подібній ситуації опинився Дані Гарсія, але півзахиснику басків сфера зрізалась з ноги і чудова нагода забити завершилась провалом. Наприкінці тайму Кондогбія завершував атаку мадридців пострілом по центру воріт – прямо в руки кіперу Атлетіка.

По перерві Карраско зачаклував захисників суперника, протягом хвилини немов застигнувши у їхньому штрафному майданчику, намагаючись прийняти єдино правильне рішення. Зрештою він пробив, але вкрай незграбно вище воріт.

На 62-й хвилині після навісу з кутового Феліш вистрибнув вище за інших і головою поцілив у стійку. М'яч відскочив від каркасу і, влучивши у голкіпера, закотився у ворота.

Вже у наступній атаці Атлетік міг зрівнювати – Мартінес головою пробив по центру воріт, але Облак у падінні накрив собою сферу. В середині другої сорокап'ятихвилинки словак знову врятував мадридців, зреагувавши на добивання від Вільямса. Однак його майстерності не вистачило на удар головою від Альвареса після навісу з кутового – 1:1.

За трохи Іньякі мав забивати другий гол, але всюдисущий Облак встиг виставити руку після пострілу у ближній кут і перевів м'яч на кутовий. Зрештою після розіграшу стандарту Вільямс таки забив: після навісу круглий відскочив до 27-річного форварда і той з лінії штрафного поцілив у лівий кут.

Мадридцям так і не вдалося відігратись: пристрасті у доданий час навіть залишили мадридців у меншості – червону картку отримав Хіменес.

У фіналі команда Марселіно Тораля зійдеться з Реалом, який напередодні у додатковий час вирвав перемогу над Барселоною.

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