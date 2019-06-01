Атлетік не планує повертати Льоренте

Атлетік із Більбао не підписуватиме форварда лондонського Тоттенхема Фернандо Льоренте в літнє трансферне вікно.

"У сьогоднішній команді я не бачу місця для Льоренте. У нас вже є чотири центральних нападники в команді, і я не думаю, що ми будемо шукати ще одного форварда", – цитує президента басків Айтора Елісехі Football Espana.

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Відзначимо, що 34-річний іспанець може покинути Лондон через брак ігрової практики. У сезоні 2018/19 Фернандо Льоренте провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Проте, переважно досвідчений нападник виходив на поле з лави для запасних.

Раніше інтерес до ветерана приписували іспанським грандам – Барселоні та Реалу, а також пірейському Олімпіакосу. Льоренте є вихованцем Атлетіка й виступав за "левів" впродовж майже 10-ти років.

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