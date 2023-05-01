Мальорка не змогла увірватись у боротьбу за єврокубки, розписавни нічию з Атлетіком в матчі 32-го туру Ла Ліги. Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Балеарських островах між Мальоркою та Атлетіком мав важливе турнірне значення. У випадку перемоги баски наздогнали б у таблиці Бетіс, який займав останню позицію в зоні єврокубків. Острів'яни ж могли наблизитись до "вердібланкос" на відстань шести очок – навряд чи це дозволило б зачепитись за Лігу конференцій, але шанс з'являвся.

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Перший тайм виявився нудним. Команди грали на рівних, але не створили жодного моменту. На початку ж другого Мальорка несподівано активізувалась – на 52-й хвилині обрізка гостей дозволила Мурікі вийти віч-на-віч (Сімон врятував), а на 53-й Ндіає пробив з гострого кута. Стійка заступилась за басків!

Зрештою, на 58-й хвилині господарі відкрили рахунок. Ндіає виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, Мурікі замкнути не зміг, але скинув пас під удар Лі Кан Іну – кореєць вистрілив у дотик. Альварес опинився на шляху м'яча, однак махнув повз нього й дезорієнтував голкіпера. 1:0!

Атлетік так нічим цікавим і не відповів. Найкращий шанс змарнував Рауль Гарсія, який скористався відскоком у штрафному й спробував пробити боковими ножицями. Не вийшло – сфера повільно прилетіла до рук воротаря. Здавалося, що це кінець, однак на останніх секундах компенсованого часу сталася гра рукою біля воріт Мальорки!

Арбітр призначив пенальті, а Іньякі Вільямс його реалізував. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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