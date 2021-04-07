У завершальному матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії Реал Сосьєдад на власному полі врятував нічию з Атлетіком із Більбао. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

29-й тур Ла Ліги у середу завершував поєдинок нещодавніх фіналістів Кубка Іспанії – Атлетіка і Реала Сосьєдад. "Червоно-білі" мали непоганий шанс реабілітуватися за суботню поразку, тож з перших хвилин кинулись до воріт сан-себастьянців.

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В'язка гра у центрі поля не дозволяла футболістам розкошувати гольовими моментами. Непоганий шанс гості змарнували у середині першого тайму – Іньякі Вільямс з межі штрафного майданчика пробив повз ворота поруч із лівою стійкою. Загалом, у першому таймі команди не завдали жодного удару у площину воріт суперника і пішли на перерву з нулями на табло.

Початок другої сорокап'ятихвилинки ознаменувався черговою травмою – гру не зміг продовжити захисник Атлетіка Юрі Берчіче. До слова, у першій половині зустрічі через ушкодження достроково покинули поле спочатку оборонець гостей Єрай Альварес, а згодом і захисник господарів Айєн Муньйос. В середині тайму наставник господарів освіжив гру замінами, і Реал Сосьєдад трохи розрухався: спочатку Крістіан Порту пробив з меж штрафного майданчика зовсім близько зі стійкою, а згодом Роберто Лопес практично повторив постріл одноклубника тільки вже у правий кут воріт. Та наприкінці матчу Атлетік несподівано забив: після розіграшу штрафного полетів навіс у штрафний майданчик сан-себастьянців і Асьєр Вільялібре у стрибку головою вивів басків вперед.

Здавалося б, гра так і закінчиться мінімальною перемогою гостей, коли на останній хвилині матчу Роберто Лопес наважився на авантюрний удар з правого флангу з-за меж штрафного майданчика. М'яч по божевільній траєкторії влетів у дальній кут у самісіньку дев'ятку.

Нічия принесла Реалу Сосьєдад 46 очок і п'яту сходинку турнірної таблиці Прімери, Атлетік з 36-ма балами – дев'ятий.

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