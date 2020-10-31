В рамках 8-го туру Прімери Атлетік у рідних стінах здолав Севілью. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 8-й тур

Атлетік – Севілья – 2:1

Голи: Муньяїн, 76, Сансет, 86 – Ен-Несірі, 9

Осасуна – Атлетіко – початок о 19:30

Атлетік з Більбао приймав Севілью. Гості відкрили рахунок на 9-й хвилині завдяки голу Ен-Несірі. Більше цікавих моментів у першому таймі не відбулось і команди пішли на перерву за мінімальної переваги "нервіонців".

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У другому таймі гольова засуха тривала до 76-й хвилини, коли рахунок зрівняв Муньяїн. За десять хвилин на заміну у "матрацників" вийшов двадцятирічний іспанець Ойхан Сансет, який відразу відзначився дебютним голом. Гравці Севільї одразу пішли у атаку і до останніх секунд матчу намагались врятувати хоча б нічию, але захист Атлетіка вистояв.

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