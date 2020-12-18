В рамках 14-го туру іспанської Прімери Уеска на виїзді поступилась Атлетіку. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Середняк турнірної таблиці Атлетік у рідних стінах приймав Уеску. Перша половина зустрічі виявилась дуже нудною – жодного небезпечного моменту. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Суперники здебільшого перепасовувались у центрі поля, зрідка виходячи в повільні та безрезультатні атаки. Під завісу поєдинку баски активізувались і загнали гравців Уески на свою половину поля. На 83-й Пулідо грубо сфолив у штрафному майданчику і рефері покарав його другою жовтою та одинадцятиметровим. Кодро не змарнував цей шанс і вивів Атлетік уперед. Вже у компенсований час перевагу басків збільшив Нуньєс, який головою замкнув подачу з кутового. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Атлетіка – 2:0.

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