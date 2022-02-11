Атлетік та Валенсія не виявили сильнішого (1:1) у першому півфінальному поєдинку Копа дель Рей.

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу. Перший матч

Атлетік – Валенсія – 1:1

Голи: Р. Гарсія, 37 – Дуро, 65

На попередній стадії підопічні Марселіно сенсаційно вибили Реал, а команда Хосе Бордаласа без проблем здолала Кадіс. Вже у півфіналі команди були майже однакового рівня, а тому очікувалась запекла боротьба. Так воно і сталось.

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Рахунок відкрив Рауль Гарсія, замкнувши подачу Ікера Муньяїн зі штрафного. Валенсія після пропущеного гола взяла гру під свій контроль і зрівняла ситуацію на табло по перерві. Це Уго Дуро першим зіграв на добиванні. Надалі команди не демонстрували надпривабливого футболу, а боротьба часто виходила на перший план.

Путівка у фінал Кубка Іспанії 2021/22 буде розіграна у другому матчі між Атлетіком і Валенсією, який запланований на 2 березня. Другим фіналістом стане переможець пари Райо Вальєкано – Бетіс.

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