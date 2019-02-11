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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Атлетік – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

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Атлетік – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу
Атлетік – Барселона – 1:1 – відеоогляд матчу

У 23 турі Ла Ліги Барселона не змогла на виїзді здолати Атлетік. Дивіться відеоогляд матчу Атлетік – Барселона.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 23-й тур

Атлетік – Барселона – 0:0

Ліонель Мессі таки зумів зіграти в цьому матчі, але навіть він не зміг вберегти каталонців від втрати очок.

Барселона розписала нульову нічию з Атлетіком – Реал скоротив відставання до шести очок

Атлетік після цієї нічиєї набрав 27 очок та піднявся на тринадцяту позицію. Барселона тепер має 51 очко, підпустивши Реал на відстань двох перемог.

Іспанія23 турСан Мамес (Більбао)

Атлетік - Барселона: Неділя 10 лютого 2019

Атлетік
Матч завершено
0 : 0
Барселона
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