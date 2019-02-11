Атлетік – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Іспанія — 10 лют 802
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Барселона розписала нульову нічию з Атлетіком – Реал скоротив відставання до шести очок
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Ребров хоче підписати у Ференцварош форварда збірної України вже в найближчі дніУкраїна — 10 лют 2802
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Зінченко віддав класний асист Стерлінгу та посприяв голу Агуеро – відео результативних дій українця в матчі проти ЧелсіАнглія — 10 лют 1975
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Манчестер Сіті – Челсі: найкращий матч Зінченка в Англії, ганебне фіаско "Сарріболу", рекорди АгуероАнглія — 10 лют 6151
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Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу, у якому феєрили Зінченко та Агуеро – як це булоАнглія — 10 лют 3285
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