Атлетік – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

У 23 турі Ла Ліги Барселона не змогла на виїзді здолати Атлетік. Дивіться відеоогляд матчу Атлетік – Барселона.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 23-й тур

Атлетік – Барселона – 0:0

Ліонель Мессі таки зумів зіграти в цьому матчі, але навіть він не зміг вберегти каталонців від втрати очок.

Барселона розписала нульову нічию з Атлетіком – Реал скоротив відставання до шести очок

Атлетік після цієї нічиєї набрав 27 очок та піднявся на тринадцяту позицію. Барселона тепер має 51 очко, підпустивши Реал на відстань двох перемог.