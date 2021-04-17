Атлетік – Барселона: онлайн-трансляція фіналу Кубка Іспанії
22:25 - Читать на русском
Атлетік в рамках фіналу Кубка Іспанії-2021 зустрінеться з Барселоною. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
26' live
Фінал Кубка Іспанії-2021 Атлетік – Барселона розпочався о 22:30 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансяцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Атлетік:
Барселона:
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