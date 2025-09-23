Жирона на виїзді грає проти Атлетіка у шостому турі Ла Ліги. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Атлетік – Жирона відбудеться у вівторок, 23 вересня, і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку в Україні можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO за наявності відповідної підписки.

Ванат дізнався свою долю на наступний матч Жирони – кадрова драма без Циганкова та Крапивцова

У стартовому складі Жирони втретє поспіль з'явився Владислав Ванат. Щодо Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова, то обидва українці не потрапили навіть до заявки.

Склади команд:

Жирона: Гассаніга – Рінкон, Франсес, Блінд, Морено – Мартін, Унаї, Соліс, – Хіль, Ван де Беек – Ванат

Леванте: Сімон – Бойро, Лапорт, Паредес, Горосабель, – Весга, Хаурегізар, – Серрано, Сансет, І. Вільямс, – Гурусета

