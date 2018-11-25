Атлетік – Хетафе – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Франція — 17:50 101
-
Тактична революція: екс-зірка Барселони пропонує шалену схему 2-7-2 і зазіхає на посаду наставника ПСЖ
-
Олімпік та Зоря розписали бойову нічиюУкраїна — 15:56 2097
-
Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖІспанія — 14:27 1664
-
"Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки реагують на жахіття перед фіналом Кубка ЛібертадоресІспанія — 11:47 3737
-
Криза в Баварії: гравці різко виступили проти Ковача, сам тренер шаленіє, а Хьонесс гарантує йому один матчНімеччина — 09:46 1671
Всі новини