Атлетік – Хетафе – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В 13 турі Ла Ліги Атлетік вдома не переграв Хетафе і продовжив невдалу серію. Дивіться відео голів та огляд матчу Атлетік – Хетафе на сайті "Футбол 24".

Іспанія. Прімера, 13 тур

Атлетік – Хетафе – 1:1

Голи: Ноласкоаїн, 67 – Мата, 77

Нолоскоаїн у середині другого тайму вивів господарів вперед після стандарту, однак через 10 хвилин Мата скористався пасом Амата та ударом у порожні ворота зрівняв рахунок.

До слова, Атлетік встановив клубний антирекорд, продовживши безвиграшну серію в Прімері до 12 матчів.