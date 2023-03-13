Барселона втримала перемогу над Атлетіком у 25-му турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Гра була рівною за моментами у першому таймі, але у доданий арбітром час забив Рафінья. Спершу суддя зафіксував офсайд, але VAR зарахував взяття воріт.

Барселона втримала важку перемогу над Атлетіком – тер Штеген став героєм битви, арбітри скасували гол басків

Атлетік тиснув. На останніх хвилинах відзначився Іньякі Вільямс. Стадіон вже святкував, але після перегляду VAR арбітр скасував гол. Муньяїн нібито зіграв рукою під час атаки, хоча це доволі суперечливий епізод. Барселона випереджає Реал на 10 очок на вершині таблиці. Баски залишилися дев'ятими.