Чемпіонка Олімпійських ігор з легкої атлетики Наталія Добринська не здивована наріканнями на нове "ніжне" екіпірування.

"Спортсмени одягатимуть цю парадну форму на відкриття і закриття Олімпіади, ходитимуть олімпійським селищем. Є 50 найменувань для спортсменів, вибір буде у кожного.

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Кожен з них може скомпонувати свій лук, тому всі виглядатимуть фантастично. На змаганнях у кожного виду спорту є своя фірма, яка забезпечує спортсменів. Нарікання на парадну форму олімпійської збірної будуть завжди", – цитує Добринську Tribuna.

Раніше збірна України презентувала екіпірування на Олімпійські ігри у Токіо, яке сподобалось не всім уболівальникам. Форма виконана з традиційним поєднанням синього та жовтого кольорів у ніжній палітрі, що символізує надію та віру.

Нагадаємо, Олімпіада у Токіо стартує 23 липня. Ігри повинні були відбутися ще в 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо.

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