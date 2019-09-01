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Аталанта знайшла заміну Шкртелу – суперник Шахтаря цікавиться захисником Севільї

16:38 340 Читать на русском
Аталанта знайшла заміну Шкртелу – суперник Шахтаря цікавиться захисником Севільї
Сімон К'яер / Reuters

Бергамаски не хочуть зіштовхнутися з дефіцитом центральних захисників у новому сезоні.

Аталанта може підписати захисника Севільї Сімона К'яера, інформує Sky Sport Italy.

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Італійський клуб сподівався закрити позицію центрбека Мартіном Шкртелом, однак досвідчений словак покине команду, не провівши в ній і місяця. Тепер учаснику Ліги чемпіонів терміново доводиться шукати заміну, оскільки трансферне вікно закривається вже 2 вересня. Серед головних кандидатів – К'яер, який раніше грав в Італії за Рому та Палермо.

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Нагадаємо, матчі групового етапу ЛЧ між Аталантою та Шахтарем відбудуться 1 жовтня та 11 грудня.

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Теги
Італія Трансфери Шахтар Шахтар Севілья Севілья Аталанта Аталанта Мартін Шкртел Мартін Шкртел Сімон К'яер Сімон К'яер
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