Аталанта поклала око на півзахисника Фейєнорда Себастьяна Шиманскі, повідомляє TuttoAtalanta.

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23-річний лівоногий вінгер повинен замінити у команді Руслана Маліновського, який має покинути бергамасків у найближче трансферне вікно.

Нагадаємо, Шиманскі перебувfє на контракті у московському Динамо (угода до 30 червня 2026 року), але виступає на правах оренди за Фейєнорд. У поточному сезоні він зіграв за нідерландців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 14 млн євро.

Нині Себастьян у Катарі бере участь у чемпіонаті світу – він зіграв 70 хвилин за збірну Польщі у матчі 1-го туру проти Мексики (0:0).

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