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Аталанта знайшла підсилення захисту в Турині

06:30 231 Читать на русском
Аталанта знайшла підсилення захисту в Турині
Кевін Боніфаці / фото із відкритих джерел

Захисник Торіно Кевін Боніфаці може розпочати другу частину сезону в Аталанті.

Клуб із Бергамо у пошуках ще одного центрального захисника звернув увагу на гравця Торіно Кевіна Боніфаці, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією видання, сьогодні, 2 січна, преставники обох клубів проведуть зустріч – Аталанта хоче дізнатися плани Торіно щодо 23-річного гравця.

Додамо, що в нинішньому сезоні Боніфаці провів за "биків" всього по три матчі у Серії А та Лізі Європи, де встиг забити по одному голу. Зазначимо, що Кевін пропустив тривалий період через травми.

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Теги
Трансфери Італія Джанлука Ді Марціо Трансфери Чемпіонату Італії Кевін Боніфаці Кевін Боніфаці Аталанта Аталанта Торіно Торіно
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