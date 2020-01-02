Аталанта знайшла підсилення захисту в Турині

Захисник Торіно Кевін Боніфаці може розпочати другу частину сезону в Аталанті.

Клуб із Бергамо у пошуках ще одного центрального захисника звернув увагу на гравця Торіно Кевіна Боніфаці, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Гомес обігнав Маліновського у голосуванні за найкращого гравця Аталанти у грудні

За інформацією видання, сьогодні, 2 січна, преставники обох клубів проведуть зустріч – Аталанта хоче дізнатися плани Торіно щодо 23-річного гравця.

Додамо, що в нинішньому сезоні Боніфаці провів за "биків" всього по три матчі у Серії А та Лізі Європи, де встиг забити по одному голу. Зазначимо, що Кевін пропустив тривалий період через травми.

"Маліновський як приклад і наша сила", – Руслан оцінками своєї гри в Аталанті показує шлях до успіху українцям