Схоже, босам Аталанти не вдалося владнати конфлікт між головним тренером та капітаном команди. Джан П'єро Гасперіні у минулому турі проти Ювентуса випустив Гомеса лише на заміну, а на майбутню гру проти Роми не включив навіть до заявки. Гра відбудеться сьогодні о 19:00.

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Нагадаємо, авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо опублікував у Твіттері пост, в якому розповів, що в перерві матчу 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА з Мідтьюлландом (1:1) аргентинець побився з 62-річним Гасперіні.

Пізніше Гомес у сторіс на своїй сторінці в Інстаграмі звернувся до уболівальників, пообіцявши, що правда про інцидент стане відома, коли він покине клуб з Бергамо. Це може статися вже в січні – низка клубів готові оформити трансфер лідера Аталанти.

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