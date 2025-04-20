"Де Кетеларе? Ми не можемо грати так стабільно добре весь сезон. В атаці ми змінилися через травми. Завтра він повернеться, але повернення Едерсона набагато важливіше", – наголошував Джан П'єро Гасперіні перед матчем із Лаціо, у якому його команда програла. У тій зустрічі (0:1) Едерсон не показав свій найкращий футбол, але вже в наступній грі з Болоньєю (2:0) Аталанта з бразильцем у старті перервала триматчеву серію поразок.

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А в гостьовій грі з Міланом у 33-му турі саме Едерсон приніс бергамаскам перемогу. Саме він замкнув головою триходівку Лукман-Белланова-Едерсон у затяжній позиційній атаці в найкращих традиціях Барселони Гвардіоли.

У цій зустрічі наставник "россонері" Сержіу Консейсау мав намір перевірити нову схему 3-4-3 проти топ-суперника – розгром Удінезе з рахунком 4:0 його не переконав. Тепер зрозуміло, чому тренер сумнівався – Лука Йовіч, який вийшов у стартовому складі, був практично непомітний. Мілан перейшов на 4-2-3-1 лише на 77-й хвилині з виходом Соттіла, Фелікса та Абрахама на заміну, але вже було пізно. Аталанта, чия оборона була в експериментальному складі через травми, вистояла.

Мілан же провалив репетицію другого півфіналу Кубка Італії з Інтером. Нова тактика Консейсау проти топ-команди не спрацювала, а сам тренер "витратив" основний склад своєї команди на матч Серії А.

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