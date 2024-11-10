Чемпіонат Італії 2024/25, 12-й тур

Аталанта – Удінезе – 2:1

Голи: Пашаліч, 56, Туре, 60 (автогол) – Камара, 45+3

Фіорентина – Верона – 3:1

Голи: Кін, 4, 59, 90+2 – Сердар, 18

Монца – Лаціо – 0:1

Гол: Дзакканьї, 36

Довбик може залишитися без тренера після матчу з Болоньєю – Рома обирає з-поміж двох фахівців

Аталанта здобула шосту поспіль перемогу в Серії А, у рідних стінах здолавши Удінезе. Перший тайм виявився невдалим для бергамасків, завершившись пропущеним голом прямо перед перервою. Фріульці вийшли вперед завдяки шикарному удару Камара з кута штрафного в дальню дев'ятку.

Втім, у другому таймі господарі перегорнули гру. Спочатку спрацювала заміна Джан П'єро Гасперіні – Белланова, який вийшов замість Дзаппакости, зрівняв рахунок на 56-й хвилині. Ще за чотири хвилини команда вийшла вперед завдяки автоголу Туре. Ця прикрість і вирішила долю протистояння. 2:1 на користь Аталанти! Удінезе кілька тижнів тому перебував у зоні ЛЧ, але після третьої поспіль поразки відстав від неї аж на вісім очок. Бергамаски ж наздогнали Наполі, який лідирує в Серії А тільки завдяки перемозі в особистій зустрічі.

Продовжує розривати Фіорентина. Цього разу під "гарячу ногу" Кіна потрапила Верона. Італійський нападник оформив хет-трик і з 8-ма м'ячами вийшов на другу сходинку за кількістю голів у Серії А – у лідера бомбардирських перегонів нападника Аталанти Матео Ретегі 11 влучних пострілів. Фіорентина здобула шосту перемогу поспіль, набрала 25 очок і встановила тривладдя на вершині турнірної таблиці Серії А. Верона ж з 12-ма балами залишається чотирнадцятою.

Продовжує сипатися Монца. Аутсайдер Серії А зазнав вже третьої поразки поспіль – цього разу кривдником міланців став Лаціо. Римлянам вистачило одного гола, забитого Дзакканьї наприкінці першого тайму. "Орлам" вдалось злетіти вже на четверту сходинку – наразі одразу чотири команди мають у своєму доробку по 25 очок: Наполі, Аталанта, Фіорентина та Лаціо. До слова, партенопейці свій матч проведуть пізніше.

"Футбол може довести мене до сліз": поклін Лобановському, Мілан, скандал з телефонами в Реалі – відвертості Анчелотті