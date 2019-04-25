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Аталанта здобула вольову перемогу над Фіорентиною і стала другим фіналістом Кубка Італії

25 квітня 23:42 193 Читать на русском
Аталанта здобула вольову перемогу над Фіорентиною і стала другим фіналістом Кубка Італії
Аталанта – Фіорентина – 2:1

Аталанда у повторному півфінальному матчі 1/2 фіналу Кубка Італії обіграла Фіорентину.

 

Кубок Італії. 1/2 фіналу, матч-відповідь

Аталанта – Фіорентина – 2:1

Голи: Ілічіч, 14 (п), Гомес, 69 – Мурієль, 4

Після видовищного поєдинку у першому матчі, який закінчився внічию – 3:3, команди жваво розпочали і сьогоднішню зустріч.

Лаціо переміг Мілан та став першим фіналістом Кубка Італії

Луїс Мурієль вже на 4-й хвилині відкрив рахунок. Федеріко К'єза чудовою передачею вивів його на рандеву з голкіпером Аталанти, який не зумів завадити колумбійцю забити. Однак дуже швидко бергамаски відігралися. Чаккеріні збив Алехандро Гомеса у власному штрафному майданчику, а Ілічіч впевнено реалізував 11-метровий удар.

Після цього команди збавили оберти. "Фіалки" намагалися грати гостріше, але в першом таймі рахунок більше не змінювався.

Після перерви вже Аталанта заграла яскравіше, хоч її і влаштовував рахунок. Перемогу "чорно-синім" приніс все той же Гомес. Колишній гравець харківського Металіста завдав несильного удару по воротах, але голкіпер Фіорентини зіграв невпевнено, і від його рук м'яч залетів у сітку воріт.

Таким чином Аталанта стала другим фіналістом Кубка Італії, де на неї очікував Лаціо, який вчора мінімально обіграв Мілан. Фінальний поєдинок відбудеться 15 травня на римському Стадіо Олімпіко.

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Фіорентина Фіорентина Аталанта Аталанта Італія Аталанта - Фіорентина Кубок Італії Кубок Італії 2018/19
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