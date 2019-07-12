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Аталанта збільшила пропозицію за Маліновського – трансфер хавбека збірної України все ближчий

21:34 463 Читать на русском
Аталанта збільшила пропозицію за Маліновського – трансфер хавбека збірної України все ближчий
Руслан Маліновський / FOTO: BELGA

Італійська Аталанта твердо налаштована придбати хавбека Генка Руслана Маліновського.

Італійський клуб збільшив свою пропозицію Генку до 15 мільйонів євро плюс бонуси, повідомляє L’Eco di Bergamo. Зазначається, що Аталанта виплачуватиме цю суму декількома частинами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аталанта повернулась до варіанту з Маліновським, а трансфер відбудеться протягом наступного тижня.

До слова, у минулому сезоні в активі українського хавбека 51 матч за Генк в усіх турнірах, де Маліновський забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

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