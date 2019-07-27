Аталанта з Маліновським поступилась у спарингу Суонсі

Руслан Маліновський з'явився у другому таймі контрольного матчу проти Суонсі (1:2).

Товариські матчі

Суонсі – Аталанта – 2:1

Голи: Хатебур, 63 (автогол), Робертс, 67 – Ілічіч, 5

"Маліновський стане відкриттям не лише для Аталанти, а й для усієї Серії А", – італійський журналіст

Аталанта під час тренувального збору у Великобританії зустрілась із представником Чемпіоншипу Суонсі. Український хавбек Руслан Маліновський залишився на лаві для запасних, а на початку зустрічі Йосіп Ілічіч вивів головну сенсацію Серії А минулого сезону вперед.

Українець з'явився на полі по перерві, а вже за 9 хвилин після його виходу Аталанта поступалась 1:2. Саме з таким рахунком завершився контрольний матч.

Маліновський перейшов до "чорно-синіх" влітку цього року з Генка, з яким став чемпіоном Бельгії у сезоні 2018/19.

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