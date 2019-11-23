Аталанта – Ювентус: стартові склади та онлайн-трансляція матчу, який Маліновський змушений пропустити

Аталанта приймає Ювентус в 13-му турі Серії А 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Аталанта – Ювентус стартує о 16:00 за київським часом. Туринці очолюють турнірну таблицю, набравши 32 очки з 36-ти можливих. А от команда з Бергамо не може виграти вже 3 поєдинки поспіль та опустилася за межі зони Ліги чемпіонів. Руслан Маліновський та компанія наразі посідають 5 місце, маючи в активі 22 пункти.

Ярмоленко, як іспит Моурінью, королівські розбірки в Мадриді, ностальгійний день X Анчелотті: топ-5 матчів євровікенду

До слова, півзахисник збірної України, який нещодавно вперше став батьком, пропускає матч через вилучення в попередньому турі проти Сампдорії. Також дискваліфікований Йосіп Ілічіч.

У Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив навіть до заявки – раніше Мауріціо Саррі заявив, що у португальця виникли певні проблеми зі здоров'ям після повернення з національної збірної.

Аталанта – Ювентус: стартові склади команд

Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джімшиті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес, Пашаліч, Берров

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, Де Лігт, Де Шільйо – П'яніч, Хедіра, Бентанкур – Бернардескі – Ігуаїн, Дибала