Аталанта приймає Ювентус у центральному матчі 31 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Ювентус стартує о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція на каналі "Футбол 2", онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Аталанта і Ювентус перебувають в зоні Ліги чемпіонів, але ззаду підтискають конкуренти. До того ж переможець сьогоднішнього матчу стане фаворитом у боротьбі за третє місце та наблизиться до Мілана.

На жаль, Аталанта виходить на великий поєдинок без українців – Руслан Маліновський і Віктор Коваленко розпочинають на лаві запасних. Дивний вибір Гасперіні, адже Маліновський відзначився 4 асистами у двох попередніх матчах.

Стартові склади команд

Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джімшиті – Меле, де Рон, Фройлер, Гозенс – Пессіна – Сапата, Мурієль.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Шутало, Ламмерс, Кальдара, Маліновський, Коваленко, Руджері, Міранчук, Ілічіч, Пашаліч.

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Де Лігт, К'єлліні, Сандро – Маккенні, Рабйо, Бентанкур, К'єза – Дибала, Мората.

Запасні: Пінсольйо, Буффон, Артур, Ремзі, Даніло, Бонуччі, Деміраль, Фработта, Кулусевскі, Коррея.

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