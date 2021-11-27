Аталанта є фаворитом у боротьбі за лідера Сассуоло – на нього претендує Шахтар
Команда Джан П'єро Гасперіні продовжує моніторити ситуацію щодо вінгера Сассуоло Жеремі Бога, якого хоче підписати вже тривалий час.
"Богиня" залишається головним претендентом на 24-річного івуарійця, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.
Гасперіні наполягає на трансфері Бога в Аталанту
Сассуоло готовий попрощатись з одним зі своїх лідерів та оцінює його в 20 мільйонів євро. Окрім Аталанти, на Бога претендує і донецький Шахтар, який нині тренує його колишній наставник Роберто Де Дзербі.
Жеремі виступає за Сассуоло з 2018-го року і саме при італійському фахівцеві розкрився на повну. В поточному сезоні результативність Бога залишає бажати кращого: лише 3 асисти у 8 поєдинках Серії А.
Маліновський заряджає чергову гармату по Юве, Зінченко vs Ярмоленко з різними емоціями, топ-матч Реала – анонс вікенду