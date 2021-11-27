"Богиня" залишається головним претендентом на 24-річного івуарійця, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.

Гасперіні наполягає на трансфері Бога в Аталанту

Сассуоло готовий попрощатись з одним зі своїх лідерів та оцінює його в 20 мільйонів євро. Окрім Аталанти, на Бога претендує і донецький Шахтар, який нині тренує його колишній наставник Роберто Де Дзербі.

Жеремі виступає за Сассуоло з 2018-го року і саме при італійському фахівцеві розкрився на повну. В поточному сезоні результативність Бога залишає бажати кращого: лише 3 асисти у 8 поєдинках Серії А.

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