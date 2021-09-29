Аталанта приймає швейцарський Янг Бойз у другому турі Ліги чемпіонів 2021/22. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Аталанта – Янг Бойз на "Футбол 24" стартує о 19:45 за Києвом. Це дебютна зустріч між цими командами в історії. У першому турі бергамаски на виїзді розписали нічию з Вільяреалом, а Янг Бойз вдома сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед. Відповідно, після першого туру саме швейцарці очолюють квартет F.

Руслан Маліновський розпочне поєдинок у стартовому складі. У останньому матчі Серії А проти Інтера український півзахисник забив свій дебютний гол у поточному сезоні, а перед тим у поєдинку з Сассуоло віддав гольовий пас.

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Цікаво, що команда Гасперіні ще жодного разу не перемагала на домашній арені в Бергамо у матчі ЛЧ. Останній тріумф Аталанти у номінально рідних стінах був зафіксований у лютому 2020-го, але той матч із Валенсією відбувся в Мілані на місцевому Сан-Сіро. Після того в 4-х домашніх поєдинках бергамаски двічі зіграли внічию (з Аяксом та Мітьюлландом) та двічі програли (Ліверпулю і Реалу).

Стартові склади на матч Аталанта – Янг Бойз

Аталанта: Муссо – Толої, Деміраль, Джимсіті – Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Госенс – Маліновський, Пессіна – Сапата.

Янг Бойз: фон Балльмоос – Хефті, Камара, Лаупер, Гарсія – Ебішер, Мартінс, С'єрро – Еліа, Нгамале – Сібачо.