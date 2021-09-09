Аталанта втратила лідера на перший двобій Ліги чемпіонів
Головний тренер "Богині" Джан П'єро Гасперіні отримав неприємні новини від медичного штабу.
Аталанта втратила Луїса Мурієля. Напередодні форвард пройшов медичне обстеження, яке виявило "чималу м'язову травму", повідомляє Tutto Atalanta.
Маліновський повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти
30-річний колумбієць повинен отримати тиждень відпочинку на повноцінне відновлення та спеціальну терапію. Вочевидь, участь Мурієля у найближчих двох матчах Серії А (проти Фіорентини і Салернітани 11 й 18 вересня відповідно) та першому турі Ліги чемпіонів з Вільяреалом (14 числа) є неможливою.
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До слова, у групі F ЛЧ сезону 2021/22 команда Руслана Маліновського, окрім "Жовтої субмарини", ще протистоятиме англійському Манчестер Юнайтед і швейцарському Янг Бойз.
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