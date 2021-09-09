Аталанта втратила Луїса Мурієля. Напередодні форвард пройшов медичне обстеження, яке виявило "чималу м'язову травму", повідомляє Tutto Atalanta.

Маліновський повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти

30-річний колумбієць повинен отримати тиждень відпочинку на повноцінне відновлення та спеціальну терапію. Вочевидь, участь Мурієля у найближчих двох матчах Серії А (проти Фіорентини і Салернітани 11 й 18 вересня відповідно) та першому турі Ліги чемпіонів з Вільяреалом (14 числа) є неможливою.

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До слова, у групі F ЛЧ сезону 2021/22 команда Руслана Маліновського, окрім "Жовтої субмарини", ще протистоятиме англійському Манчестер Юнайтед і швейцарському Янг Бойз.

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