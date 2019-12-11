Аталанта встановила унікальний рекорд Ліги чемпіонів, вийшовши у плей-офф

Аталанта у дебютному сезоні Ліги чемпіонів вже потрапила в історію турніру.

Здолавши Шахтар (3:0), Аталанта вже у дебютному сезоні ЛЧ зуміла пробитись в плей-офф турніру.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, італійський клуб став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка програла стартові три поєдинки групового етапу, і змогла пробитись у наступний раунд, повідомляє Football Italia.

Нагадаємо, підопічні Гасперіні поступились загребському Динамо (0:4), Шахтарю (1:2) та Манчестер Сіті (1:5).

За підсумками групового етапу ЛЧ Шахтар посів третє місце та зіграє весною у Лізі Європи.

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