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Аталанта встановила унікальний рекорд Ліги чемпіонів, вийшовши у плей-офф

23:08 206 Читать на русском
Аталанта встановила унікальний рекорд Ліги чемпіонів, вийшовши у плей-офф
Аталанта вийшла у плей-офф ЛЧ / Фото ФК Аталанта

Аталанта у дебютному сезоні Ліги чемпіонів вже потрапила в історію турніру.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

Здолавши Шахтар (3:0), Аталанта вже у дебютному сезоні ЛЧ зуміла пробитись в плей-офф турніру.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, італійський клуб став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка програла стартові три поєдинки групового етапу, і змогла пробитись у наступний раунд, повідомляє Football Italia.

Нагадаємо, підопічні Гасперіні поступились загребському Динамо (0:4), Шахтарю (1:2) та Манчестер Сіті (1:5).

За підсумками групового етапу ЛЧ Шахтар посів третє місце та зіграє весною у Лізі Європи.

Аталанта розгромила Шахтар і вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів, куди пробились 2 українці

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