Падіння від статусу третьої команди Італії та чвертьфіналіста ЛЧ до рівня середняка турнірної таблиці не турбує босів бергамасків. Умберто Маріно – скандальний генеральний директор Аталанти – заявив, що керівництво клубу повністю довіряє Гасперіні.

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"Я завжди кажу, що позиція Гасперіні не підлягає обговоренню. Ми будемо рухатися вперед з тими характеристиками, які тренер надав цій команді. Аталанта з ним на все життя", – цитує Маріно Football Italia з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, Гасперіні очолив Аталанту у 2016 році – він працює найдовше в одному клубі серед усіх чинних тренерів Серії А. Під його керівництвом команда три роки поспіль фінішувала третьою в Серії А, але у поточному сезоні йде тільки 8-ю, практично втративши шанси на топ-4. Нещодавно команда Руслана Маліновського програла три поспіль матчі чемпіонату, чого під керівництвом 64-річного наставника ще не траплялося.

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