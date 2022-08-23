Під час зустрічі Маліновський повідомив Перкассі, що хоче перейти в оренду до Тоттенхема та не має наміру розглядати пропозицію Марселя, повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на Sport Italia.

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Видання також повідомило суму, яку Аталанта хоче отримати за Руслана – 18-20 млн євро. Цікаво, що "богиня" начебто не отримувала пропозицій щодо повноцінного викупу українця.

Нагадаємо, напередодні Маліновський у можливо останньому матчі за Аталанту відзначився голом у ворота Мілана. Головним претендентом на хавбека називають Тоттенхем, також є варіанти з Ноттінгемом Форест та Марселем.

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