Аталанта визначилась з ціною за Маліновського – українець назвав клуб, в який хоче перейти
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський провів зустріч з генеральним директором бергамасків Лукою Перкассі стосовно свого майбутнього.
Під час зустрічі Маліновський повідомив Перкассі, що хоче перейти в оренду до Тоттенхема та не має наміру розглядати пропозицію Марселя, повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на Sport Italia.
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Видання також повідомило суму, яку Аталанта хоче отримати за Руслана – 18-20 млн євро. Цікаво, що "богиня" начебто не отримувала пропозицій щодо повноцінного викупу українця.
Нагадаємо, напередодні Маліновський у можливо останньому матчі за Аталанту відзначився голом у ворота Мілана. Головним претендентом на хавбека називають Тоттенхем, також є варіанти з Ноттінгемом Форест та Марселем.
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