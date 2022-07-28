"Хочемо повідомити, що Хосе Паломіно запросить зустрічний аналіз зразка B та аналітичну документацію взятих зразків.

Ключового футболіста Аталанти упіймали на допінгу

Враховуючи делікатність справи, за погодженням з гравцем та адвокатами вважаємо обов'язком закликати поважати приватне життя сім'ї Паломіно, яка в ці дні почувається особливо засмученою. Це глибоко зачіпає його не лише як гравця, а як особистість. В рамках розслідування залишається тверде переконання, що непричетність гравця до цієї справи ще може бути доведена", – йдеться на офіційному сайті Аталанти.

Додамо, що аргентинець перебрався в Аталанту в 2017 році. Відтоді Паломіно став одним із лідерів команди Джан П'єро Гасперіні. Загалом в активі футболіста 202 матчі (8 голів та 5 асистів) в складі бергамасків.

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