Аталанта – Вільяреал: Маліновський залишився в запасі – онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Аталанта зустрічається з Вільяреалом в останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на футбол 24.
Матч Аталанта – Вільяреал стартує о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.
Стартові склади команд
Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Паломіно – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Меле – Пессіна – Ілічіч, Сапата.
Запасні: Джімшиті, Маліновський, Копмайнерс, Міранчук, Мурієль, Пашаліч, Песселья, Пікколі, Россі, Ловато, Спортьєлло, Дзаппакоста.
Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян – Гомес, Капу, Парехо, Морено – Жерар, Данжума.
Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквуезе, Трігерос, Діа, Раба, Пенья, Манді, Педраса.
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