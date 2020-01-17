Аталанта викупила Сапату у Сампдорії

Дуван Сапата у матчі проти Шахтаря / Фото ФК Шахтар

Колумбійський нападник Дуван Сапата відтепер є повноцінним гравцем Аталанти.

Аталанта домовилась із Сампдорією щодо викупу контракту Дувана Сапати, який з 2018 року захищав кольори бергамасків на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією ЗМІ, Сампа отримала за свого форварда 12 млн євро.

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський конкурує за місце в основі з Дуваном, Ілічічем та Гомесом. За відсутності когось з цієї трійці в українця збільшуються шанси вийти у стартовому складі.

В поточному сезоні Серії А Сапата провів 9 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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