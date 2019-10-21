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Аталанта вирушила на матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті – Маліновський і компанія в чудовому гуморі

15:41 118 Читать на русском
Аталанта вирушила на матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті – Маліновський і компанія в чудовому гуморі
Гравці Аталанти / Getty Images

Руслан Маліновський разом з Аталантою вилетів до Англії, де зіграє матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

 

Італійський клуб у своєму офіційному Twitter опублікував світлини гравців з літака, який доправить бергамасків у Великобританію.

Чемпіонат України слабкий, тому він не може бути показником сили Шахтаря, – тренер Динамо З

Усі представники Аталанти перебувають в чудовому гуморі, в один з кадрів потрапив і наш Руслан Маліновський. Вже завтра (22 жовтня) команда спробує здобути свої перші очки у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Протистояти хлопцям Джан П'єро Гасперіні буде грізний Манчестер Сіті, який легко розібрався з Шахтарем і загребським Динамо у попередніх турах.

Нагадаємо, що у складі "містян" також є свій представник збірної України – Олександр Зінченко, який, щоправда, у попередньому матчі ЛЧ проти хорватів не потрапив навіть до заявки.

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Теги
Ліга чемпіонів Українці за кордоном Манчестер Сіті - Аталанта Аталанта Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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