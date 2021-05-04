Півзахисник бергамасків та збірної України Руслан Маліновський почав приймати вітання з нагоди уродин.

Сьогодні, 4 травня, 28-й день народження святкує Руслан Маліновський. "Богиня" не оминула стороною таку подію та привітала українця у соцмережах.

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"Сьогодні... вибуховий день народження! Всього найкращого, Маліно!" – написала прес-служба італійцій. Вболівальники Аталанти ж почали вітати Руслана у коментарях.

До слова, український півзахисник проводить солідний сезон на Апеннінах. У Серії А Маліновський провів 32 поєдинки, в яких встиг відзначитись 6-ма голами та 10-ма результативними передачами.

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