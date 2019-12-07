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Шедевр Маліновського та важка перемога команди українця у відеоогляді матчу Аталанта – Верона – 3:2

19:08 2010 Читать на русском
Шедевр Маліновського та важка перемога команди українця у відеоогляді матчу Аталанта – Верона – 3:2
Аталанта – Верона – відео голів та огляд матчу

Аталанта здобула важку перемогу над Вероною у матчі 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

44’ Руслан Маліновський
64’ Луїс Мурієль
90+3’ Берат Джімшиті
 
Самуель Ді Кармін 23’
Самуель Ді Кармін 57’
Павел Давідовіч 85’
23’ Самуель Ді Кармін
44’ Руслан Маліновський
57’ Самуель Ді Кармін
64’ Луїс Мурієль
85’ Павел Давідовіч
90+3’ Берат Джімшиті

Підопічні Гасперіні дозволили супернику відкрити рахунок на 23-й хвилині – відзначився Ді Кармін. Вже через 5 хвилин бергамаски втратили Йосіпа Ілічіча, який через травму покинув поле. Наш Руслан Маліновський замінив словенця і наприкінці першого тайму фантастичним дальнім ударом зрівняв рахунок. Цей гол став для українця дебютним у Серії А.

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Погана гра Аталанти в обороні дозволила Вероні вийти вперед на 57-й хвилині – знову забив Ді Кармін. Але господарі таки зуміли набрати три очки. Мурієль на 64-й хвилині реалізував пенальті, а перемогу команді Гасперіні у доданий час приніс захисник Берат Джімшиті.

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Українці за кордоном Італія Відеоновини Аталанта - Верона Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Верона Верона
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