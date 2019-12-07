Шедевр Маліновського та важка перемога команди українця у відеоогляді матчу Аталанта – Верона – 3:2

Аталанта здобула важку перемогу над Вероною у матчі 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Підопічні Гасперіні дозволили супернику відкрити рахунок на 23-й хвилині – відзначився Ді Кармін. Вже через 5 хвилин бергамаски втратили Йосіпа Ілічіча, який через травму покинув поле. Наш Руслан Маліновський замінив словенця і наприкінці першого тайму фантастичним дальнім ударом зрівняв рахунок. Цей гол став для українця дебютним у Серії А.

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Погана гра Аталанти в обороні дозволила Вероні вийти вперед на 57-й хвилині – знову забив Ді Кармін. Але господарі таки зуміли набрати три очки. Мурієль на 64-й хвилині реалізував пенальті, а перемогу команді Гасперіні у доданий час приніс захисник Берат Джімшиті.

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