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Аталанта – Верона: Маліновський знову розпочинає в запасі, проти нього зіграє екс-зірка Динамо

15:13 213 Читать на русском
Аталанта – Верона: Маліновський знову розпочинає в запасі, проти нього зіграє екс-зірка Динамо
Аталанта – Верона: Маліновський у запасі

Аталанта зустрічається з Вероною в рамках 15 туру Серії А. Стартові склади команд шукайте на "Футбол 24".

 

Матч Аталанта – Верона розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Руслан Маліновський знову пролетів повз старт Аталанти – після вилучення проти Сампдорії та народження дитини українець виходить лише на заміну. Якщо Джан П'єро Гасперіні все ж випустить його, то Руслан в центрі поля протистоятиме відомим Амрабату та Велозу. Мігель свого часу захищав кольори Динамо.

Аталанта в попередньому турі перервала невдалу серію розгромом Брешії. Маліновський у тій грі віддав передгольовий пас і пробив у стійку.

Стартові склади

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімсіті – Хатебур, Пашаліч, Фройлер, Кастань – Гомес – Ілічіч, Мурієль.

Запасні: Россі, Спортьєлло, К'яєр, Мазьєлло, Гозенс, Арана, де Рон, Пікколі, Маліновський, Ібаньєс, Берров.

Верона: Сільвестрі – Ррахмані, Давідовіч, Боккетті – Фараоні, Амрабат, Велозу, Лазовіч – Дзакканьї, Пессіна – Ді Кармін.

Запасні: Берарді, Радуновіч, Вітале, Хендерсон, Стемпіньскі, Пацціні, Верре, Кумбулла, Данці, Емпереур, Тутіно, Аджампонг.

Маліновський перевершує всіх за неоднозначним показником, а Аталанта залякує Шахтар 87-річним рекордом

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Руслан Маліновський Руслан Маліновський Італія Аталанта Аталанта Верона Верона Аталанта - Верона
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