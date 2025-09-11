Нігерієць після завершення паузи на збірні повинен повернутися до складу "Богині", інформує Sport Mediaset.

Лукман ще на початку серпня влаштував бунт, вимагаючи трансфер в Інтер. Нападник відмовився тренуватися та грати за Аталанту. Втім, місяць саги завершився нічим, і бергамаски втримали свою опальну зірку.

Очікується, що Лукман незабаром відновить тренування з партнерами й поступово реінтегрується в команду. Навряд нігерієць зіграє у найближчому матчі Серії А проти Лечче, але на Лігу чемпіонів його заявили. Аталанта у першому турі єврокубка гостюватиме на полі ПСЖ (17 вересня).

