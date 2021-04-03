Героєм першого тайму став Луїс Мурієль, який підсумував дві чудові атаки Аталанти. Колумбійцю асистували Пессіна та Маліновський. Роберто Перейра відквитав один м'яч перед свистком на перерву.

Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський оформив два феноменальні асисти на колумбійців

У другій половині Сапата відновив комфортну перевагу господарів. Маліновський ще одним тонким пасом вивів бомбардира Аталанти на ударну позицію, і той не змарнував зусиль українця. Аталанті не вдалося уникнути нервової кінцівки. Ларсен забив на 71 хвилині, але це не дозволило Удінезе розжитися очками – поразка 2:3.