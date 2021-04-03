Асисти Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Удінезе – 3:2
18:26 - Читать на русском
Аталанта перестріляла Удінезе у 29 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Удінезе.
19’ Луїс Мурієль
43’ Луїс Мурієль
61’ Дуван Сапата
Роберто Перейра 45’
Єнс Ларсен 71’
19’ Луїс Мурієль
43’ Луїс Мурієль
45’ Роберто Перейра
61’ Дуван Сапата
71’ Єнс Ларсен
Героєм першого тайму став Луїс Мурієль, який підсумував дві чудові атаки Аталанти. Колумбійцю асистували Пессіна та Маліновський. Роберто Перейра відквитав один м'яч перед свистком на перерву.
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У другій половині Сапата відновив комфортну перевагу господарів. Маліновський ще одним тонким пасом вивів бомбардира Аталанти на ударну позицію, і той не змарнував зусиль українця. Аталанті не вдалося уникнути нервової кінцівки. Ларсен забив на 71 хвилині, але це не дозволило Удінезе розжитися очками – поразка 2:3.
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