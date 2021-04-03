Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Удінезе на "Футбол 24", стартує о 16:00. Команда Гасперіні перебуває на третій позиції (55 очок) та продовжує боротьбу за потрапляння в ЛЧ. У попередньому турі бергамаски впевнено здолали Верону, а Руслан Маліновський видав яскраве шоу з голом і асистом. Наш футболіст повернувся до табору італійського клубу після трьох виснажливих поєдинків за збірну України, але потрапив до стартового складу "Богині". Коваленко розпочинає на лаві запасних.

Склади команд:

Аталанта: Голліні – Толої, Ромеро, Паломіно – де Рон, Фройлер, Госенс, Пессіна – Маліновський – Мурієль, Сапата

Удінезе: Муссо – Бекао, Боніфаці, Нейтінк – Окака, Де Пауль, Волас, Перейра, Моліна Зегелаар – Льоренте

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