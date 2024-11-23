У матчі 13-го туру чемпіонату Італії Парма на своєму полі поступилась Аталанті (1:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Аталанта вийшла вперед вже на старті зустрічі: після навісу від Белланови з правого флангу у воротарський Ретегі вистрибнув вище за інших і головою переправив сферу у сітку. На 8-й хвилині гості подвоїли свою перевагу – Лукман після помилки захисника добив сферу у сітку. Гол, однак, скасували через офсайд, залишивши Парму ще на деякий час у грі.

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Бергамаски продовжили атакувати і таки продавили захист суперника наприкінці тайму: Руджері прострілив з лівого флангу, кіпер Парми кинувся на перехоплення, але лише кінчиками пальців зачепив сферу і Едерсон на дальній стійці замкнув у ворота. Одразу ж Лукман та Пашаліч могли добивати пармезанців, але Судзукі видав клас у рамці й врятував від передчасного розгрому.

Вже у доданий час Бонні мав шанс скоротити відставання, закручуючи у дальній кут, але Карнесеккі у стрибку перевів на кутовий.

Одразу по перерві Парма показала свої зуби. Спочатку Канчельєрі влучним ударом відродив інтригу у матчі, а згодом кричущі провали в обороні Аталанти ледь не довели Гасперіні до божевілля – все завершилось двома "гірчичниками" для наставника і вилученням.

На 72-й хвилині Лукман, здавалось, зняв питання щодо переможця, але гол знову не зарахували через офсайд. Зрештою Адемола таки замордував арбітра й оборону Парми гольовими спробами й наступний гол вже було зараховано.

Перемога дозволила Аталанті набрати 28 очок і очолити Серію А. В Інтера стільки ж, але він поступається бергамаскам за додатковими показниками. Парма з 12-ма пунктами тринадцята.

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