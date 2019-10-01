Аталанта U-19 – Шахтар U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Аталанта U-19 у 2-му турі Юнацької ліги УЄФА приймає донецький Шахтар. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч групового раунду Юнацької ліги УЄФА Аталанта U-19 – Шахтар U-19 розпочинається о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі "Футбол 1". "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Стартові склади команд:
Аталанта U-19: Джельмі, Гісланді, Руджері, Да Ріва, Околі, Гут, Траоре, Г'ябуа, Пікколі, Кортіновіс, Камб'ягі.
Шахтар U-19: Трубін, Козик, Муравський, Якуба, Драмбаєв, Криськів, Егбуджо, Судаков, Сікан, Бондаренко, Мудрик.