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Аталанта U-19 – Шахтар U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

13:51 1024 Читать на русском
Аталанта U-19 – Шахтар U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Аталанта U-19 – Шахтар U-19: стартові склади на матч Юнацької ліги УЄФА

Аталанта U-19 у 2-му турі Юнацької ліги УЄФА приймає донецький Шахтар. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

 
Георгій Судаков 26’
26’ Георгій Судаков

Матч групового раунду Юнацької ліги УЄФА Аталанта U-19 – Шахтар U-19 розпочинається о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі "Футбол 1". "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Стартові склади команд:

Аталанта U-19: Джельмі, Гісланді, Руджері, Да Ріва, Околі, Гут, Траоре, Г'ябуа, Пікколі, Кортіновіс, Камб'ягі.

Шахтар U-19: Трубін, Козик, Муравський, Якуба, Драмбаєв, Криськів, Егбуджо, Судаков, Сікан, Бондаренко, Мудрик.

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